GAZZETTA, Applausi a Dia e al carattere della Viola

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ieri Boulaye Dia, riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha mandato in totale confusione la difesa della Fiorentina. Quindici gol al primo campionato di Serie A, miglior marcatore della storia della Salernitana. Una prestazione da applausi, così come quella lato viola, sotto l'aspetto del carattere. Nonostante la giornata no di Igor, Quarta e in generale della difesa, la Fiorentina ha recuperato per ben tre volte il risultato con grande coraggio.