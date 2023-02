GAZZETTA, Anche ieri una Fiorentina con il doppio volto

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la classifica imporrebbe di dare almeno un’occhiata distratta a quanto accade alle spalle dei viola, ma il livello tecnico è ovviamente diverso rispetto alle squadre che lottano per la salvezza e proprio per questo resta difficile capire cosa accada a una formazione che dovrebbe avere ambizioni diverse, come certificano il cammino in Europa League e la semifinale di Coppa Italia. Anche ieri la Fiorentina ha mostrato il suo doppio volto. Il primo tempo è stato deludente e si è chiuso con l’Empoli in vantaggio solo di un gol, nella ripresa invece la squadra viola è stata arrembante. Per il cambio di passo del secondo tempo sono stati determinanti i cambi: Dodo ha messo in difficoltà l’Empoli, Cabral è stato cercato di più rispetto a quanto fosse accaduto a Jovic nel primo tempo e Bonaventura sa sempre cosa fare del pallone. Ikoné, invece, ha confermato che per lui il gol è un optional: alcuni tiri da buona posizione sarebbero dovuto finire nello specchio della porta, se non in rete, ma il pallone è sempre andato in curva.