GAZZETTA, Addio al leader che ha rilanciato la viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se ne andato per la festa del papà, Joe Barone, e accanto a lui, in queste ultime ore, ha avuto sempre due famiglie. Da un lato la moglie Camilla, i quattro figli Gabriella, Salvatore, Pietro e Giuseppe e il nipotino Giuseppe Tommaso; dall’altra la Fiorentina, la seconda sposa a cui ha infilato la fede il 6 giugno 2019, un giovedì ai confini della primavera, ed è rimasta sull’anulare fino a ieri pomeriggio, quando la società ha comunicato la sua morte.

Il professor Alberto Zangrillo ha provato a tenerlo in vita fino all’ultimo grazie alla Resurrection Machine, ma le condizioni del d.g. viola, scrive La Gazzetta dello Sport, erano apparse disperate fin dal primo momento. Il carro funebre con la salma di Barone ha abbandonato l’ospedale intorno alle 18 ed è arrivato a Firenze alle 21, direttamente al Viola Park. Ad aspettarlo c'era tutta la squadra, con la dirigenza al completo (Burdisso e Pradè in testa) e capitan Biraghi in prima fila. La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima di ogni partita. Dopo la camera ardente al Viola Park, la salma sarà trasferita a Pozzallo il paesino da ventimila anime in provincia di Ragusa dove Barone ha vissuto fino agli 8 anni, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. I funerali saranno nella sua New York, infine: Joe sarà sepolto lì.