GAZZETTA, ACF-Hellas: vertice per chiudere Ngonge-Faraoni

“Davanti siamo pochi. Sugli esterni abbiamo bisogno di caratteristiche diverse. Kouame è in coppa d’Africa, poi ci sono gli infortunati e sugli esterni erano rimasti in due. Lì negli esterni dobbiamo fare qualcosa, ne abbiamo parlato”. Lo ha detto Vincenzo Italiano sabato sera, dopo il ko di Reggio Emilia, rimarcando come alla sua squadra serva il prima possibile qualche rinforzo in attacco. Il tecnico ha le idee chiare: vuole un giocatore che possa fare la differenza, già pronto, cioè che conosca le Serie A e possa essere utilizzato subito.

Per la società il colpo in questione dovrebbe essere Cyril Ngonge, afferma La Gazzetta dello Sport che aggiunge come sia previsto un vertice tra i viola e il Verona dopo il quarto di finale di Coppa Italia col Bologna (domani sera al Franchi alle 21). I viola prenderebbero anche Faraoni, in alternativa a Kayode a destra. L’Hellas punta ad avere almeno 14-15 milioni per i due, senza contropartite, la Fiorentina non vorrebbe spingersi oltre i 12. Probabile che l’intesa si trovi, scrive la Rosea. Le alternative altrimenti tornerebbero Beste dell’Heidenheim o Stengs del Feyenoord, per Italiano l’importante è che si faccia presto qualcosa.