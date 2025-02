I due uomini di Fiorentina-Inter: per la Gazzetta sarà Gudmundsson contro Cahlanoglu

vedi letture

La leggi da Milano e dici:per l’Inter è un’occasione irripetibile.La leggi da Firenze e pensi: c’è più fiducia per la sfida di lunedì che per quella di oggi. Scrive questo la Gazzetta dello Sport, che prova appunto a leggere il particolarissimo Fiorentina-Inter di stasera.

L'inter ha fame di punti che possono riportarla in vetta e approccerà con determinazione a questa mini-partita di soli (più o meno) sessanta minuti. Tanto dipenderà anche dall'impatto sulla gara di Hakan Calhanoglu, uno dei più in ombra nel derby pareggiato 1-1 domenica. Dall'altra parte, la differenza la farà chi affiancherà Kean in un ipotetico 4-4-2, col ballottaggio tra Beltran e Gudmundsson, anche se l'islandese sembra in vantaggio.

Per la Gazzetta sarà proprio questo, il duello Gudmundsson-Cahala, la chiave di volta di una partita fondamentale. "Una notte in alta quota", come titola la rosa, per entrambe. Perché dicevamo dell'Inter, ma con tre punti la Fiorentina aggancerebbe la Lazio al quarto posto a quota 42. Per questo, la serata fa gola anche a Palladino, nonostante l'emergenza massima dei viola, che per stasera - a causa della regola che impedisce ai nuovi acquisti di gennaio di poter partecipare alla gara - potrà contare soltanto su quattordici giocatori. Un rebus gigante per il tecnico viola, alla caccia comunque di punti pesanti.