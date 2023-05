CORR. TORINO, Miranchuk recupera. Davanti c'è Pellegri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aleksey Miranchuk sta sempre meglio e vede la Fiorentina. Il trequartista russo del Torino ha ormai superato la fase più acuta del dolore al mignolo del piede fratturato durante la partita in casa col Monza e salvo sorprese sarà tra i convocati di Ivan Juric per la sfida alla Fiorentina. L’allenatore croato non vuole fare a meno di uno dei suoi migliori tiratori scelti. In ogni caso è pronto l’altro giocatore granata ad aver segnato alla Fiorentina in questa stagione, Yann Karamoh. Il francese accorciò le distanze nel quarto di finale giocato in Coppa Italia allo stadio Artemio Franchi lo scorso primo febbraio. Quella rete è stata inutile in ottica qualificazione, ma ha rappresentato un punto di svolta per l’ex Parma e Inter. L’altro posto sulla trequarti sarà di Nikola Vlasic, il più in forma dei granata nell’ultimo periodo con un gol e due assist nelle ultime cinque partite. Il croato giocherebbe sulla sinistra con Miranchuk titolare e sulla destra con Karamoh. In avanti, il favorito per giocare dal 1’ è Pietro Pellegri, che non gioca titolare in Serie A dal 6 novembre, data di quel Bologna-Torino in cui fu costretto al cambio dopo pochi minuti. Questo quanto riporta il Corriere di Torino.