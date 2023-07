CORR.SPORT-STADIO, Quanti soldi per la Viola

FirenzeViola.it

Si sta per abbattere un’autentica (e per certi aspetti inattesa) pioggia di milioni sulle casse della Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che titola in prima pagina: "Viola, quanti soldi". Perché mentre la cessione di Amrabat resta in stand-by, si sono sbloccate definitivamente due cessioni che porteranno nelle casse della società viola circa 25 milioni di euro: Igor va al Brighton di De Zerbi, Terzic volerà invece al Salisburgo.

Archiviate queste due partenze, per la Fiorentina sarà tempo di concentrarsi sul prossimo obiettivo di mercato per rinforzare la rosa, che nei piani dell’area tecnica dovrebbe essere per adesso il portiere: il profilo che è in pole - conclude il quotidiano - è quello di Montipò dell'Hellas Verona.