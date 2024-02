CORR.SPORT-STADIO, Ecco Belotti. E su Gudmundsson...

Il Corriere dello Sport - Stadio titola oggi in prima pagina: "L'ultimo botto". La Fiorentina ha presentato ieri sera Andrea Belotti e oggi si prepara ad insistere con il Genoa per regalare ai tifosi anche Albert Gudmundsson. Adesso Commisso offre 23 milioni per il talento islandese, sarà oggi il vertice per provare a chiudere l'operazione. Trattative proseguite anche nella notte per provare a centrare il colpo in extremis. In alternativa la Fiorentina continua a seguire Largie Ramazani dell’Almeria e Alejo Veliz Del Tottenham.