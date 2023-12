CORR SPORT , Viola: terzo posto e numeri record nel 2023

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano a festeggiare sotto la Curva Fiesole come Terim e Malesani. Sì perché la Fiorentina ha vinto la terza partita consecutiva per 1-0 come non accadeva da aprile 2017. Terzo posto in coabitazione con il Milan, aspettando le sfide di oggi, e finale di 2023 con numeri da record. 109 reti segante in 64 partite nell'anno solare, record di punti conquistati nel girone d'andata sia per Vincenzo Italiano che per la gestione Commisso(manca ancora la sfida contro il Sassuolo) e vittoria numero 66 sulla panchina viola per l'allenatore siciliano che eguaglia così De Sisti. Giusto quindi l'entusiasmo del popolo viola che continua a sognare dopo un successo contro un avversario molto complicato come il Torino.

Dopo un primo tempo di sofferenza, nella seconda frazione i viola sono riusciti via via a guadagnare la metà campo avversaria e, al minuto 83, anche a segnare grazie alla testata di Ranieri. Aspettando notizie sul fronte mercato intanto la Fiorentina continua a sognare. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.