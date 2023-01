CORR. SPORT, Viola contro il tabù delle grandi

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport ampio spazio alla sfida dell'olimpico di questa sera tra Roma e Fiorentina. Con la sfida di oggi inizierà un tour de force caratterizzato da 7 gare in 32 giorni dove verranno affrontate 3 squadre sopra in classifica, Il braga in Europa e il Torino in Coppa. I viola non sono ancora mai riusciti a battere una big in questa stagione dopo tante ottime prestazioni concluse con un pugno di mosche.