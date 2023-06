CORR. SPORT, Salvatore Esposito l'alternativa a M. Lopez

FirenzeViola.it

Maxime Lopez, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è il principale indiziato per sostituire il partente Amrabat. Allo stesso tempo però, se la trattativa non dovesse andare in porto, le alternative non mancano. Accantonato Schouten (Bologna chiede 25 milioni di euro), un profilo che rimbalza in ottica Fiorentina è quello di Salvatore Esposito, dato in uscita dallo Spezia dopo la retrocessione dei liguri e cercato, tra le altre, dal Sassuolo nell'eventualità di un addio di Lopez.