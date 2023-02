CORR. SPORT, Numeri UECL fanno sognare: gol da record

Dopo il sorteggio di Nyon, la Fiorentina si giocherà il passaggio ai quarti di finale di Conference League contro il Sivasspor. Analizzando quello che è stato fin qui il percorso europeo della squadra gigliata, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce qualche numero che fa ben sperare tifosi viola. Fatta eccezione per il Napoli, la Fiorentina grazie ai 21 gol in 8 partite in UECL è la squadra che più ha segnato nelle competizioni Uefa. Inoltre la Fiorentina è al primo posto in Conference in fatto di tiri effettuati (140) ed è terza sia nel possesso palla con una media del 60,4% che per la percentuale di precisione dei passaggi (87,5%). Sognare la Coppa, conclude il quotidiano, adesso è più che lecito.