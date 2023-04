CORR. SPORT, Netta perdita col trasloco: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Altro tema affrontato nella conferenza stampa di ieri dal presidente Rocco Commisso, è quello del trasloco della Fiorentina durante i lavori al Franchi. L'ultima idea di Palazzo Vecchio sarebbe rappresentata dal Ruffino Rugby Stadium, impianto a due passi dal Franchi (QUI IL FOCUS DI FV). Molti, però, sarebbero i problemi, anche a livello economico, a prescindere dalla soluzione. Per la Fiorentina, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà una rimessa economica stimata in 30 milioni tra mancati introiti da botteghino e diritti tv. Le parole di Commisso e Joe Barone "Non siamo il balocco della politica " e "Il nostro spostamento non sarà una scelta ma un obbligo", sono chiare.