CORR. SPORT, Muro Fiorentina per Nico Gonzalez

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri: il Brentford è piombato per la seconda su Nico Gonzalez. L'offerta è stata alzata (42 milioni + 3 di bonus e 5 milioni a stagione per l'argentino), sia alla Fiorentina che al giocatore, ma l'esito finale è stato il medesimo. No era stato prima e no è stato (deciso) anche stavolta. Commisso alza il muro e blinda, nonostante una ghiotta offerta, Nico Gonzalez. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.