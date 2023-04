CORR. SPORT, Milenkovic torna e cerca la serata perfetta

FirenzeViola.it

Contro il Lech Poznan sarà una gara importante per la Fiorentina, ma più nel dettaglio, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, lo sarà anche per Nikola Milenkovic. Il centrale serbo, vista anche la squalifica di Martinez Quarta, dopo gli attacchi febbrili della scorsa settimana, si riprenderà il posto al centro della difesa. L’obiettivo dell’ex Partizan, oltre che a confermare la solidità difensiva, è quello di riallacciare il filo con la via del gol, visto che già nell’ultima trasferta europea era finito nel tabellino marcatori nella scorpacciata di reti in Turchia con il Sivasspor.