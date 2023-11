CORR SPORT, Milenkovic: l'ora del riscatto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nikola Milenkovic deve tantissimo a Stefano Pioli. Fu lui infatti a farlo esordire a Cagliari appena ventenne dopo diciassette panchine consecutive. Da quel momento in poi il serbo è cresciuto ed è diventato un leader nello spogliatoio viola.

Sabato sera però i due saranno avversari e Milenkovic proverà sicuramente a regalare un dispiacere al suo vecchio tecnico. Proverà sicuramente anche a segnare,visto che ancora il centrale serbo, stranamente per i suoi standard, non ha trovato la via della rete in dodici partite di campionato. Inoltre per Milenkovic, reduce dalla qualificazione ai prossimi europei con la sua nazionale, quella contro il Milan sarà l'occasione per riscattare sia un inizio di stagione con qualche errore di troppo, sia l'autogol nella sconfitta di San Siro della passata stagione.