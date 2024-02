CORR SPORT, Italiano-squadra: patto per l'Europa

FirenzeViola.it

Un patto per l'Europa, questo, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, è l'accordo rinsaldato ieri al rientro al Viola Park tra Italiano e i suoi giocatori in vista del proseguo della stagione. Tre strade, campionato, Coppa Italia e Conference League, ed un solo obiettivo: partecipare per il terzo anno consecutivo ad una competizione internazionale. Ieri è stata l'occasione giusta per tutto il gruppo di squadra di riflettere a mente fredda e ribadire la volontà, di tutti, di superare il momento negativo e non buttare via quanto di buono fatto nel 2023. Così Italiano ha ribadito la sua fiducia a tutti i calciatori della rosa, richiamandoli però anche ad un senso di responsabilità verso la maglia viola.

Il tecnico siciliano ha sottolineato anche quanto di buono sta facendo la Fiorentina in questa stagione, tra il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia e degli ottavi di Conference League(raggiunti direttamente dai gironi), e il +7 in Serie A rispetto alla scorsa stagione. L'ex allenatore dello Spezia ha ribadito poi come l'ultimo periodo negativo sia stato il frutto di qualche situazione particolare e di qualche errore troppe volte ripetuto su cui stanno lavorando in settimana. Insomma tutto il gruppo squadra è unito in questo patto per l'Europa, qualsiasi sia la strada da percorrere per raggiungerlo.