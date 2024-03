CORR. SPORT, Il cerchio che ha emozionato Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola sottolinea l'emozionante ripartenza della Fiorentina al Viola Park: "Il pallone sul disco del centrocampo, tutti i calciatori presenti al momento al Viola Park, tutto lo staff con Vincenzo Italiano ovviamente in testa, il presidente Commisso, Pradè, Burdisso, Ferrari e l’amministratore delegato Stephan, tutti disposti in tondo su quella riga. Poi, le mani dell’uno sono andate a prendere le mani dell’altro e sul campo del centro sportivo scelto per il più alto dei tributi è sceso il silenzio. Un silenzio di preghiera, di pensieri intimi, di raccoglimento profondo.

Un silenzio chiuso da un lungo applauso e quando il cerchio si è interrotto le lacrime e lo sgomento hanno ripreso a rigare volti e anime di molti". Poi il quotidiano sottolinea le parole di Vincenzo Italiano al gruppo: "Andare in campo e dire: “pres”, oggi vinco per te, oggi corro per te" per spronare a "vendicare" quei trofei sfuggiti e che tanto amareggiavano Joe Barone.