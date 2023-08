CORR. SPORT, Grabara in pole per la porta. Nzola...

Questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, fa il punto sul mercato in entrata in casa Fiorentina. Il club viola adesso si ritrova con Castrovilli nuovamente in rosa e oltre a ciò dovrà gestire il nodo-Amrabat, sempre corteggiato ma senza accelerate e offerte decisive. Il marocchino avrebbe già un accordo con il Manchester United che tuttavia non ha ancora fatto un’offerta ufficiale da 25-30 milioni alla Fiorentina.

Fra i pali in pole c’è Grabara per il quale la società di Commisso aspetta una riposta dal Copenaghen a cui ha offerto 6 milioni. Se a breve non arrivasse il benestare, i viola sarebbero pronti a virare sul numero uno dell'Hertha Berlino, Oliver Christensen. Per l’attacco attenzione all’evoluzione della trattativa per Nzola dello Spezia. Il club ligure chiede 15 milioni, la Fiorentina ne vorrebbe spendere una decina e una soluzione può essere trovata, vista la voglia dell’attaccante di raggiungere Vincenzo Italiano, allenatore che ha già avuto nel Trapani e nello stesso Spezia. Anche il tecnico lo riabbraccerebbe volentieri soprattutto se riuscisse a garantire la concretezza che Cabral e Jovic non sono ancora riusciti a dargli. Sullo sfondo rimane Beltran del River Plate su cui è in vantaggio il Benfica, ma che i viola non vogliono mollare del tutto.