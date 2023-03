CORR. SPORT, Franchi da record per Astori: il dato

Sugli spalti, quella di oggi tra Fiorentina e Milan, sarà una gara da record, nel nome di Davide Astori. Infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono previsti un numero di spettatori che oscillerà fra i 38 e i 39mila e sicuramente sarà la sfida più affollata di questa stagione con i 36.699 spettatori, visti contro l’Inter, pronti ad essere polverizzati. Questa sera, inoltre, sarà soprattutto occasione per ricordare Davide Astori. Prima dell’inizio della partita nei pressi dei tornelli d’accesso, sarà presente la raccolta fondi organizzata alla Fondazione Davide Astori, in collaborazione con ACF Fiorentina. E come spiegato in un'intervista ai microfoni di FirenzeViola nella giornata di ieri, l'appello del tifo organizzato è quello di portare allo stadio le bandierine con le iniziali DA13, che saranno comunque in vendita per chi non le possiede. Così, in una notte particolare, Firenze si appresta a ricordare Davide Astori.