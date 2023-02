CORR. SPORT., Dopo i fischi ora il tifo deve spingere

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla logicamente della partita, in programma questo pomeriggio alle ore 15, contro l'Empoli. Dopo le quattro reti in Conference, Italiano cerca conferme e si affiderà probabilmente ai giocatori più in forma: le alternative e le prove tattiche possono aspettare fino a giovedì prossimo, quando al Franchi arriverà il Braga. L'ultima partita in casa non è stata positiva per la Viola, che contro il Bologna è uscita tra i fischi e cori come "Fate ridere": adesso serve la spinta del pubblico, come affermato anche dallo stesso Vincenzo Italiano.