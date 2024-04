CORR SPORT, Domani Jack dal 1°. Panchina per Arthur e Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tre sono i giocatori che il Corriere dello Sport giudica fondamentali per la Fiorentina: Arthur, Nico Gonzalez e Bonaventura. Tre giocatori fragili dal punto di vista fisico che adesso sembrano tornati a stare bene. Dopo la botta subita contro la Juventus e il forfait di Plzen Jack è tornato in gruppo e, se sarà in panchina contro il Genoa, tornerà nell'undici iniziale giovedì contro il Viktoria. Buone notizie anche da Arthur e Nico che in Repubblica ceca hanno giocato rispettivamente 80 e 85 minuti.

Visto il peso delle loro ripetute assenze nel corso del 2024 e i tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppe la parola d'ordine per Italiano sarà gestione. Gestione in vista soprattutto della sfida da dentro o fuori in Conference di giovedì. Domani contro il Genoa di Gilardino quindi, probabilmente l'ultima chiamata per l'Europa in Serie A, dei tre potrebbe giocare titolare, anche se ancora non è certo, solo Bonaventura.