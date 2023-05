CORR. SPORT, Dia-Viola: si può, decisive le contropartite

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, fa il punto sul possibile passaggio in maglia viola di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana. Priorità ovviamente al campo e alle gare decisive di ora, ma nel frattempo, la società viola sarebbe già al lavoro. Il centravanti senegalese verrà riscattato dai campani a 12 milioni dal Villareal, e il prezzo fissato per portarlo via da Salerno è di 35 milioni. Troppi per la Fiorentina, che potrebbe inserire dentro alla trattativa delle contropartite. Kouame, ad esempio, è un nome che è già rimbalzato tra le due sponde nel mercato della scorsa estate. Dunque le contropartite, il nodo da sciogliere per capire se Dia-Fiorentina si può fare realmente.