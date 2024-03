CORR. SPORT, Con la Roma torna Quarta. Davanti Belotti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi al Viola Park la Fiorentina inizia a preparare la sfida di domenica sera contro la Roma, un match fondamentale per testare le ambizioni europee in campionato della formazione viola. Italiano dovrebbe ritrovare Martinez Quarta, pronto a tornare tra i titolari dopo i problemi legati ai calcoli renali, Arthur e Riccardo Sottil. Il modulo sarà ancora il classico 4-2-3-1, con Kayode, Milenkovic, Quarta e Biraghi davanti a Terracciano. In mediana tornerà come detto Arthur con al suo fianco Duncan. In avanti invece spazio, da destra a sinistra, a Nico, Bonaventura e Sottil alle spalle di Belotti. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.