CORR. SPORT, Con la Juve per mettere la freccia all'Europa

La serata perfetta contro la Juventus, ossia batterla come due anni fa e superarla in classifica, è già nei sogni dei tifosi viola e nei piani di Vincenzo italiano. Vincere contro i bianconeri sarebbe uno sfizio che farebbe vedrebbe il sorpasso della Viola ai danni della Juventus e che darebbe, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una nuova forma al progetto Europa della Fiorentina. Adesso va riscattato un campionato finora mediocre. Italiano in questa stagione non ha mai battuto chi è davanti in classifica. Quale migliore occasione se non domani per sfatare questo tabù?