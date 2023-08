CORR. SPORT, Buenos Aires-Firenze: quante chiamate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tantissime sono state le telefonate nelle settimane scorse per cercare un accordo per Lucas Beltran, poi ieri la linea telefonica Buenos Aires-Firenze si è riaccesa improvvisamente. L'inserimento della Roma, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha quasi mandato, per circa un pomeriggio intero, all'aria i piani della Fiorentina. Nuovi messaggi, nuove telefonate, che col trascorrere delle ore e aumentando le complicazioni, si sono fatte via via sempre più categoriche.

Fino ad una specie, scrive il quotidiano, di aut-aut pronto per il giocatore: e lì c’è stata la svolta definitiva che ha riportato la questione sulla direttrice nota da giorni.