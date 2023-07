CORR. SPORT, Biraghi più Parisi: tutto è calcolato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimanendo in tema Fabiano Parisi, l'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione che si potrebbe creare sulla corsia mancina nel caso in cui il terzino dell'Empoli dovesse sbarcare a Firenze. Biraghi+Parisi, tutto è calcolato. I due giocatori hanno lo stesso procuratore, che in passato non aveva nascosto di voler evitare trattative che mettessero in competizione due suoi assistiti, ma se il nome dell’esterno classe 2000 è tornato di moda, scrive il quotidiano, con annesso scatto in avanti della Fiorentina, significa che anche questo dubbio è stato cancellato.

Biraghi continuerà ad adoperare come sempre fatto, Parisi potrebbe essere il giocatore su cui puntare per il presente-futuro sfruttando l’occasione nel caso si creasse. Possibile concorrenza di spicco sulla sinistra arretrata che non frena la Fiorentina.