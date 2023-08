CORR. SPORT, Attesa per l'esordio degli ultimi tre acquisti

FirenzeViola.it

In ordine cronologico, gli ultimi tre acquisti della Fiorentina, senza considerare Beltran, sono Mina, Nzola e Christensen. Per quest'ultimi tre citati, oggi o domani contro il Sestri Levante e l’Ofi Creta potrebbe essere l'occasione per esordire in maglia viola.

L'attaccante angolano ha una gran voglia di mettersi in mostra e lo ha già fatto ieri mattina durante l’allenamento in gruppo al Viola Park, così come il portiere danese, che ha come obiettivo quello di ritagliarsi più spazio possibile per provare a ribaltare le gerarchie con Terracciano. Mina, da più tempo al lavoro con la squadra, potrebbe ritagliarsi più spazio.