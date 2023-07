CORR. SPORT, 1ª offerta per Murillo del Corinthians

La Fiorentina, in tempi brevi, dovrà trovare il sostituto di Igor, a breve ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo nome nella lista viola sarebbe quello di Murillo, classe 2002 del Corinthians. Inoltre, la Fiorentina avrebbe presentato anche la prima offerta da 10 milioni di euro, ritenuta però non congrua dal club brasiliano, che per il giocatore chiede 15 milioni di euro.