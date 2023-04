CORR. SPORT, 19 febbraio: la data che ha stravolto tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è una data ben precisa che ha stravolto completamente la stagione della Fiorentina: il 19 febbraio. La Viola, reduce dalla vittoria di Braga per 0-4 e dalla sconfitta a Torino contro la Juventus in campionato per 1-0, è impegnata al Franchi contro l'Empoli. Caputo segna il possibile raddoppio, ma il Var lo annulla. Nel secondo tempo la Fiorentina pareggerà con Cabral a 5 minuti dalla fine e da quel giorno, da quel momento, la storia della stagione viola sarà letteralmente ribaltata. Quasi due mesi trascorsi, 12 partite ufficiali, 10 vittorie e 2 pareggi. Numeri da sogno, forse anche inimmaginabili.