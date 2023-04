CORR. SERA, Ora il progetto Franchi è a rischio. I fondi...

FirenzeViola.it

Sale il pessimismo da parte del governo italiano sulla risposta della Commissione Europea per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi del Pnrr nella riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e la realizzazione del Bosco dello sport a Venezia, con stadio, arena e grande area verde. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti il governo sta già valutando cosa fare nel caso in cui lo stop diventasse realtà. Per quanto riguarda la sostituzione nel Pnrr, alla voce rigenerazione urbana i progetti in lista di attesa sono anche troppi, quindi non sarà troppo complicato.

Più complesso, invece, trovare risorse nazionali per sostituire quelle europee: si parla di 55 milioni su un totale di 200 per Firenze e 93,5 su 300 per Venezia. Cifra non trascurabile, anche se potrebbe essere possibile trovarla nelle infinite pieghe del bilancio italiano. Ma il tema poi diventerebbe diverso: sotto il cappello del Pnrr i progetti hanno goduto di una sorta di protezione, ma se il governo dovesse tirare fuori risorse “nazionali”, altri Comuni potrebbero alzare la voce. Anche perché si parla di un tema centrale in tante città italiane: d’altronde, gli stadi italiani hanno un’età media di 68 anni, ovverosia il doppio di Germania e Inghilterra. E la questione delle risorse nazionali per Firenze e Venezia diventerebbe un rebus, con altri sindaci pronti ad invocare qualche compensazione per loro strutture.