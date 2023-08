CORR. SERA, Cercasi centrocampista: Juve su Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rimane, anche se un po' più defilato rispetto alle oltre opzioni, in ottica Juventus il nome di Sofyan Amrabat. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la società bianconera è alla ricerca di un centrocampista. Il nome più seguito è quello di Habib Diarra dello Strasburgo. Dopodichè, monitorati anche Khephren Thuram del Nizza e appunto, come già detto, Sofyan Amrabat.