CORR. FIORENTINO, La sfida di Italiano, il ruolo di Biraghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Insieme. Soltanto così, facendosi forza a vicenda e trovando in chi ti sta accanto una mano da stringere, la Fiorentina può andare oltre il dolore e ripartire". Il Corriere Fiorentino in edicola sottolinea le parole di Vincenzo Italiano: "D’ora in avanti bisognerà scendere in campo pensando di dover giocare per il presidente. Di dover correre, per il presidente. Di dover vincere per il presidente" ed ha parlato di una nuova sfida, molto più dura delle altre per lui ma che di sicuro vorrà vincere.

Inoltre sottolinea il ruolo di leader che sta rivestendo Cristiano Biraghi. "Dopo il tecnico è stato proprio il capitano a parlare, nel suo caso, il senso del discorso è stato molto simile a quello che aveva già scritto su Instagram un paio di giorni fa. C’è una promessa fatta a Barone da mantenere e non è difficile immaginare quale sia. La stessa, tra l’altro, fatta a suo tempo a Davide Astori: riportare una coppa a Firenze. Per questo ha spronato i compagni a mettere lo stesso impegno e la stessa feroce determinazione che il d.g. metteva nel lavoro".