CORR FIORENTINO, Faraoni ok. Ora mercato attaccanti

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo l'acquisto di Marco Davide Faraoni, che ha dato una soluzione in più ad Italiano sulla corsia di destra, la dirigenza viola si concentrerà sul reparto offensivo in questi ultimi quindici giorni di mercato. Se non si fosse arenata la pista croata che portava alla Dinamo Zagabria per Brekalo, che ora interessa a Salernitana e Besiktas, la Fiorentina forse avrebbe già chiuso per Ruben Vargas. L'esterno dell'Augsbug ha aperto all'approdo in viola e oggi la Fiorentina presenterà un'offerta formale di 5 milioni più bonus al club bavarese. Oltre che sulle ali, la squadra di mercato gigliata è pronta a cambiare qualcosa anche al centro dell'attacco.

Con Nzola ancora in bilico, visto anche l'interesse per lui di Genoa e Cagliari, i viola si stanno guardando intorno e avrebbero individuato in Kean e Belotti i profili giusti per sostituire l'angolano. Lo Juventino gradirebbe Firenze, mentre il gallo ha bisogno di trovare più spazio e sarebbe un acquisto meno dispendioso. In uscita trattative in corso con il Napoli per Barak, anche se, vista anche la probabile partenza di Infantino, senza l'ex Verona Italiano rimarrebbe senza alternative a Bonaventura. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.