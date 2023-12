CORR.FIO, Viola emergenza. Le decisioni su Arthur e Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina è in emergenza e il Corriere Fiorentino scrive che ora, per i giocatori di Italiano, è tempo di stringere i denti. Con l'Hellas Verona sarà l'ennesimo esame per capire se la squadra riuscirà a tenere lontana la tensione e superare i problemi che si stanno susseguendo nelle ultime settimane.

Perché Nico Gonzalez ha subito un brutto infortunio muscolare, Jack Bonaventura e Arthur sono in dubbio (anche se convocati) per oggi pomeriggio. Saranno come minimo a mezzo servizio, con il brasiliano che quasi certamente partirà dalla panchina e Jack costretto a stringere i denti. In più mancherà anche Duncan, neanche convocato. Conta vincere per dare un calcio alla sfortuna.