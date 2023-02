CORR. FIO., Viola a due facce: oggi serve vincere

Il Corriere Fiorentino questa mattina parla ovviamente del derby toscano tra Fiorentina ed Empoli ed in particolare si sofferma sui Viola, capaci di volare in Coppa, ma che in campionato non riesce a schiodarsi da terra. Una squadra a due facce che oggi si immerge di nuovo nel campionato dopo la grande serata di Braga. In qualche modo però, Jovic e compagni dovranno trovare la forza per farsi trovare pronti visto che la situazione, in serie A, si è fatta insidiosa. In un modo nell’altro insomma, i viola devono vincere. Italiano lo sa, e spera che l’impresa europea si trasformi in benzina.