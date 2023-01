CORR. FIO, Ultima chiamata per il treno Europa

Nelle pagine odierne del Corriere Fiorentino si parla della sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina, in programma alle ore 20.45. La cavalcata di mister Italiano sulla panchina viola iniziò proprio allo stadio Olimpico circa un anno e mezzo fa, nonostante la Fiorentina uscì sconfitta fu mandato un segnale fondamentale a tutto il campionato. Ad oggi la classifica lascia pochissimo margine d'errore, sono 8 i punti di distanza dalle posizioni valide per un posto in Europa, quindi la sfida di stasera contro una diretta avversaria vale doppio.