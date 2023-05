CORR.FIO., Rush finale: Brekalo può essere l'arma in più

FirenzeViola.it

Nell'edizione odierna de' Il Corriere Fiorentino è presente un articolo che tratta della bella prestazione di ieri di Castrovilli, Bonaventura e Brekalo nella partita contro l'Udinese, vinta dai viola per 2-0. Visto il massiccio turnover è stata determinante la qualità dei singoli per battere i bianconeri. Il 10 viola mette a segno il suo secondo gol stagionale con il quale porta in vantaggio la Fiorentina e poi Bonaventura allo scadere mette l'ipoteca sulla partita. Sono stati i due giocatori con maggior qualità a dare una mano ad Italiano in una domenica dove molti titolari si sono accomodati in panchina e, di conseguenza, viene da chiedersi se i viola possono rinunciare davvero a Castrovilli in questo momento. L'ex Bari e Cremonese infatti, a differenza di alcuni compagni di reparto, è determinante anche in zona gol, sia in Europa che in campionato. "Il Finale movimentato? Non saprei, mi sono allontanato", con questa frase il centrocampista viola fa riferimento al perapiglia finale tra Bonaventura e Pereyra, finito con l'espulsione per entrambi. Unica nota negativa del numero 5 viola che sarà costretto a saltare la gara contro il Torino, ma che non cancella la bella prestazione fatta. Buona anche la prova di Brekalo, ancora fermato dal palo (terzo legno in maglia viola). Il croato con la sua freschezza potrebbe essere un'arma in vista della partita di giovedì contro il Basilea al Sant Jakob Park, dove la Fiorentina avrà bisogno di tutta la qualità possibile per rimontare la partita e continuare a sognare una coppa europea.