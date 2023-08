FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Molti sono i ballottaggi di formazione per Vincenzo Italiano in vista dell'andata dei play off di Conference League contro il Rapid Vienna. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino però non ha dubbi su chi sarà il centravanti titolare questa sera: supportato da Nico, Bonaventura e Kouame ci sarà ancora M'Bala Nzola.