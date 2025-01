CORR.FIO, Non solo Marì: Palladino aspetta un mediano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Il Corriere Fiorentino stamani in edicola sottolinea come nonostante l'arrivo di Pablo Marì che ha accontentato così una richiesta di Raffaele Palladino, l'allenatore aspetta sempre un centrocampista, che sia di gamba o anche di qualità. Per questo oltre ai soliti Cristante, Bondo e al sogno Frendrup ha iniziato a circolare anche il nome di Fagioli della Juventus sul quale, comunque, c’è il Marsiglia. E se sul fronte attaccante esterno non si registrano novità, è sul vice Kean che nelle ultime ore si sono concentrati i dirigenti viola.

L'obiettivo viola è Stefanos Tzimas, classe 2006 del Paok in prestito al Norimberga: un colpo in prospettiva che costerebbe più di 20 milioni di euro. Operazione molto difficile.