CORR FIO, Jack è tornato. Domani la Juve

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Gli ho chiesto due o tre volte se volesse uscire alla fine mi ha risposto in modo anche seccato che voleva restare in campo". Il Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi apre così, con le parole di Vincenzo Italiano nel post partita di Fiorentina-Atalanta, per analizzare la situazione di Giacomo Bonaventura. Un uomo che non molla mai e che mai ha messo se stesso davanti alla squadra. Nella semifinale di Coppa Italia Jack ha sfornato una prestazione da grande giocatore, l'ennesima della sua stagione se escludiamo la crisi di gennaio, da dominatore del centrocampo. Tante occasioni partite dai suoi piedi e non solo, anche 8 palloni recuperati, solo Ranieri con 9 meglio di lui. Insomma è difficile rinunciare al numero 5 viola.

Domani sera c'è la Juventus e, parlando di Bonaventura, è impossibile non pensare alle sirene di mercato di quest'inverno. Jack non si è mai impuntato per lasciare Firenze, ha solo chiesto alla società un rinnovo del contratto che andasse oltre l'opzione già prevista. Il club però non ha accettato la richiesta del calciatore e, anzi, gli ha proposto un rinnovo con un ingaggio più basso di quello attuale. Tra il nervosismo legato al contratto e i postumi dell'infortunio a gennaio non si è visto il solito Bonaventura. Ora però, grazie anche al lavoro di Italiano, la viola sembra aver ritrovato il suo Jack.