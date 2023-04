CORR. FIO., Il tesoretto delle coppe. Nelle casse viola...

FirenzeViola.it

Non solo a livello sportivo, ma anche sotto il punto di vista economico le due coppe in cui la Fiorentina è ancora impegnata potrebbero fruttare ingenti ricavi nelle casse viola. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, partendo dalla Coppa Italia, il ricavato totale, potrebbe essere, in base al risultato della finale, 5,7 o 8,2 milioni di euro. Senza dimenticare la Supercoppa, che diritti tv a parte, vale 2 milioni di euro. Infine, per quanto riguarda la Conference League, fino ad oggi dal campo sono arrivati 8,3 milioni, che saliranno a 11,3 in caso di finale o 13,3 per la vittoria. Sommando un po' tutti i fattori, il montepremi europeo finale, potrebbe essere tra i 20 e i 25 milioni di euro. Quello complessivo, invece, sui 30 milioni di euro.