CORR. FIO., Il commento: "Ranieri una delle note positive"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Ernesto Poesio. Di seguito un estratto: "Non proprio il modo migliore per iniziare la settimana del ritorno in Europa. La squadra di Italiano arriva alla gara di giovedì contro il Braga con il carico psicologico dell’ultima spiaggia. Difficile insomma, a differenza della trasferta contro la Lazio, vedere questa volta il bicchiere mezzo pieno. Certo qualche nota positiva va comunque registrata. A partire da Ranieri. E poi il rientro di Castrovilli che avrebbe meritato il gol anche solo per tutta la sfortuna che lo ha accompagnato nell’ultimo anno. Una gara quella di giovedì che appare sempre più uno spartiacque della stagione. Fallire l’appuntamento europeo rischierebbe di portare con sé danni collaterali anche in campionato dove i viola sono chiamati comunque a una scossa. Per evitare che una brutta classifica inizi anche a far paura. Una prospettiva a cui per il momento non vogliamo nemmeno pensare".