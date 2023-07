CORR. FIO., Estate tranquilla per Nico. Le voci arabe...

FirenzeViola.it

Se il mese di gennaio scorso era stato un po' frastornato dalle voci di mercato in ottica Leicester City, l'estate di Nico Gonzalez, rimanendo in tema mercato, è stata tranquilla. L'argentino, come tantissimi altri giocatori, è finito nel mirino di qualche club arabo, ma per ora nessun contatto concreto si è registrato. Nel caso dovesse arrivare una maxi offerta, sia lui che la società (che parte da una valutazione di 35 milioni) si sederebbero al tavolo.