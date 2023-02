CORR. FIO., Esodo social con "#RiportateTorreira"

In mezzo al rebus Amrabat, nella giornata di ieri, nelle ultime e caldissime ore di calciomercato, sui social, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, si è scatenato un botta e risposta di hashtag tra i tifosi del Barcellona/sostenitori connazionali di Amrabat, e i tifosi viola nei commenti dei post della Fiorentina. I primi citati si sono espressi in centinaia con "#FreeAmrabat", ma allo stesso tempo, i supporters gigliati, hanno risposto in gran numero con "#RiportateTorreira". Il tutto ha ulteriormente reso elettrico l’ultimo giorno di mercato.