CORR. FIO., Contro il Diavolo per la continuità

La Fiorentina è alla ricerca della prima vittoria in questa stagione contro una big. Tre punti oggi, riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, sarebbero come oro: per dare continuità alle ultime vittorie. Per provare, davvero, a scalare la classifica in cerca delle posizioni europee. Per regalare una gioia ad uno stadio praticamente sold out e che non vede vincere i viola in campionato dal 7 gennaio. Ma soprattutto, scrive il quotidiano, per togliersi una soddisfazione contro una grande e per convincersi che il momento più buio sia definitivamente passato.