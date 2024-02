CORR.FIO, All'ultimo respiro il tentativo Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe arrivare sul fotofinish il vero colpo del mercato viola, scrive il Corriere Fiorentino in edicola stamani. Sull’asse Firenze-Genova si continua a trattare senza sosta sulla valutazione rossoblu da 30 milioni per Albert Gudmundsson, anche perché la Fiorentina aveva già alzato l'offerta da 18 milioni arrivando a 20 più bonus. Ieri la dirigenza ha lavorato intanto all'arrivo del Gallo Belotti in prestito oneroso per circa 750 mila euro. Una scelta voluta, quella di Belotti che aveva scartato anche un’offerta del Borussia Dortmund, che ha poi spinto la Roma a rompere gli indugi con l’Empoli per Baldanzi.