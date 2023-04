CORR. FIO., 500 tifosi viola pronti alla sfida di Poznan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Domani alle ore 21 scenderanno in campo Lech Poznan e Fiorentina e tanti tifosi viola seguiranno la squadra fino in Polonia. Molti dei 500 tifosi della Fiorentina che domani seguiranno dal vivo il quarto di finale di Conference contro il Lech Poznan sono già partiti, alle prime luci dell’alba, altri li seguiranno il giorno della partita con itinerari che non prevedono soste: la speranza in ogni caso è quella di tornare a casa con un risultato positivo. Sarà un gruppo molto più numeroso dei 40 coraggiosi che avevano seguito la squadra in Turchia, in occasione della gara di Sivas. C’è chi partirà da Bologna alla volta di Berlino, da dove via macchina raggiungerà poi Poznan, chi invece ha scelto l’aeroporto di Varsavia per proseguire in treno, ma anche chi ha scelto Pisa come punto di partenza per atterrare a Breslavia e continuare con mezzi a noleggio, fino a chi è pronto ad affrontare oltre 1.400 km con pulmini a noleggio. Questo quanto scrive il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna.