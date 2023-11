COR.SPORT, Zazzaroni: "La Viola meritava il pari ma..."

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è presente questa mattina un fondo del direttore Ivan Zazzaroni, che commenta la sfida di ieri tra Fiorentina e Juventus. Ecco il suo pensiero in merito: "Tutto il primo tempo è vissuto sulla pressione anche lucida della Fiorentina (Nico l’ispiratore) e sulle coperture garantite alla difesa da Locatelli, McKennie e Rabiot. Nella ripresa il tema non è cambiato, limitate ancorché pericolose le ripartenze bianconere. Con il quarto 1-0 nelle ultime sei giornate, Allegri ha mostrato una volta di più l’identità di questa Juve capace di ricavare il massimo da prestazioni sofferte ma di notevole attenzione, compattezza e sacrificio. La Fiorentina avrebbe meritato il pari per il volume di gioco espresso, oltre che per il numero di tentativi effettuati.

Ma per Italiano l’insoddisfacente distanza tra spesa (energetica) e resa non è una novità".