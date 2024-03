COR.SPORT, Zazzaroni: "Joe non amava le scorciatoie"

FirenzeViola.it

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha dedicato il suo consueto editoriale a Joe Barone: “Il calcio era la passione della vita, il legame con le radici. Grazie a Commisso era diventato il volto della Fiorentina, il punto di riferimento in Italia del presidente. Barone non si risparmiava, lavorava per tre e a Firenze si era perfettamente integrato. Aveva coordinato, non senza ostacoli, il progetto Viola Park e sviluppato il complicatissimo tema stadio, andando spesso contro le istituzioni. Joe era un tank, non amava le scorciatoie, andava dritto al punto. Lui però si confrontava e misurava su tutto, ascoltava interessato. Ma non cambiava opinione. Ci siamo scontrati quando rifiutai di partecipare all’inaugurazione del Viola Park per alcuni atteggiamenti avuti con i colleghi di Firenze.

Non credo mi abbia mai perdonato del tutto, so solo che amava immensamente il Guerin Sportivo che dirigo. Il 19 maggio scorso, entusiasta, mi scrisse questo: “Penso che siamo un esempio per le società medio-grandi italiane, soprattutto a livello di gestione. Non so se nella storia la Fiorentina sia mai arrivata in finale in due competizioni nella stessa stagione. Riuscirci lavorando seriamente e con i conti in ordine in Italia è sempre stato utopistico. Per noi, a maggior ragione, di vanto e orgoglio”. Era un tipo da battaglia, la Fiorentina gli deve molto”.